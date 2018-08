Etten-Leurs gezin woonde al 3 jaar in schuur, maar gemeente wist het niet

De gemeente Etten-Leur wist niet dat het gezin dat slachtoffer werd van de brand gisterochtend in Etten-Leur, al drie jaar in het schuurtje in de tuin woonde. Het gezin stond ingeschreven op het adres van de woning, zo liet de gemeente maandag weten.

Linda en haar man Hendrik woonden samen met hun zoontje Djeno al drie jaar in de schuur, die in de tuin stond achter de woning Hendriks oom. Het gezin gebruikte de schuur voornamelijk als slaapgelegenheid. Overdag waren ze meestal in de hoofdwoning aanwezig, zo weten buurtbewoners te vertellen. Daar hielp Linda mee in het huishouden en verzorgde ze de oom.

Verboden

De gemeente laat weten dat het gezin ingeschreven stond op het adres van de hoofdwoning. ,,De gemeente had geen reden om aan te nemen dat zij in een bijgebouw sliepen”, aldus een gemeentewoordvoerster.

De vraag of het verboden is en wat de gemeente gedaan zou hebben als ze het wel hadden geweten kon de woordvoerster ‘op korte termijn’ niet beantwoorden.

Kapotte raam

Bij de brand kwam de 32-jarige Linda is om het leven. Haar man Hendrik (30) en hun 2-jarige zoontje Djeno raakten gewond. De brand werd diep in de nacht ontdekt door buurman Frans en zijn vrouw Marion. Rond half vijf in de ochtend kregen de hulpdiensten de brandmelding binnen. Ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter rukten uit om hulp te verlenen.

Ondertussen was Frans al over de schutting geklommen om het gezin te helpen. Hendrik had een ruit ingeslagen. Hierdoorheen kon Frans zoontje Djeno aanpakken van Hendrik. Die probeerde zich nog om te draaien om Linda te redden, maar het vuur hield hem tegen. Hij moest de schuur verlaten. Hendrik werd direct onder de douche gezet, omdat hij ernstige brandwonden had opgelopen.

Djeno liep kleine wondjes op door het kapotte raam. De twee werden naar het ziekenhuis gebracht. Hendrik is volgens de politie ernstig verbrand en zou kunstmatig in coma worden gehouden.

Geliefd

Hulpdiensten probeerden Linda nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten, aldus een woordvoerder van de politie. Linda overleefde de brand niet.