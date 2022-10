Etten-Leurs raadslid wilde samenleving ‘beschermen tegen crimineel’, maar die heeft bijna blanco strafblad

Alain (9) kan het wel uitschreeu­wen: hij is de nieuwe jeugdburge­mees­ter van Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR – Het is een jongen, hij heet Alain en hij is 9 jaar. Het komende jaar is hij de nieuwe jeugdburgemeester van Etten-Leur en een belangrijk doel van hem is kinderen aan het lezen te krijgen.

30 september