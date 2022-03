Etten-Leurse basisschool De Keen wordt De Aventurijn en de leerlingen? ‘Die gaan vooral meer bewegen’

,,Beweging is een belangrijke pijler onder ons onderwijs”, zegt directeur Sonia Akil van De Aventurijn. Dat was de wens van het leerkrachtenteam en geeft volgens Akil meteen het belangrijkste verschil aan tussen de visie van de Aventurijn en De Pontus, waar De Aventurijn nu officieel los van staat. De school telt 220 leerlingen.

In 2019 had De Pontus 800 leerlingen, verdeeld over twee gebouwen (De Pontus/Schoenmakershoek en De Pontus/De Keen). Omdat dat onrust gaf voor leerkrachten die van de ene locatie naar de andere moesten en kleinere scholen ook allerlei voordelen hebben, werd besloten er twee aparte scholen van te maken, ieder met een eigen directie en leerkrachten.

Eigen visie

Vervolgens werd gesproken over een eigen visie en een eigen naam. De officiële bekendmaking werd enkele keren uitgesteld, wegens corona, maar gisteren kon Akil, in aanwezigheid van burgemeester Miranda de Vries, de nieuwe naam bekendmaken.

Zoveel eigenschappen in één steen

Je zou bijna niet geloven hoeveel positieve eigenschappen verpakt kunnen zijn in één steen. Akil: ,,Een aventurijn is een edelsteen. Aan de buitenkant zie je niet hoe mooi de binnenkant is. Tot je hem bewerkt. De steen werkt ontspannend, bevordert gevoelens van welzijn, trekt voorspoed en geluk aan, stimuleert tolerantie en geduld - heel belangrijk in tijden van oorlog en corona - en heeft ook een positieve uitwerking als het gaat om enthousiasme en inlevingsvermogen, besluitvaardigheid, volharding en creativiteit.”