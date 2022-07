Etten-Leurse dagbesteding zoekt kippenvrienden

IJgenwys is een dagbesteding in Etten-Leur, voor cliënten met verschillende aandoeningen. De dagbesteding biedt allerlei activiteiten, zoals het dierenverzorging. Dat is belangrijk voor cliënten, vertelt Jos Trouwborst van IJgenwys. ,,Onze cliënten kunnen aan de dieren alles vertellen, sommigen communiceren echt via de dieren.”

Het is de laatste jaren lastiger geworden om de kosten te blijven dragen voor de dieren, omdat er minder vrijwilligers en minder bouwmaterialen zijn. ,,Daarom moesten we een manier zoeken om geld in te zamelen”, vertelt Trouwborst.

Materialen kopen

Dertig vrienden

De dierenvrienden bestaan nu zo'n anderhalf jaar en er is een dertigtal aanmeldingen. ,,Dat is nog niet kostendekkend. Als we meer aanmeldingen krijgen, hopen we wel daadwerkelijk uit de kosten te komen. In ruil voor de donatie houden we een keer per jaar een vriendendag. Dan kunnen de vrienden komen kijken bij de dieren en organiseren we leuke dingen.”