Etten-Leurse huisarts Rijnders met pensioen

‘Gratis stroom’ uit zonnepark langs A58 blijkt behoorlijk aan de prijs

ETTEN-LEUR - Emma telde in 2020 bijna 800 euro neer voor tien panelen in het zonnepark langs de A58. Ze kon de opbrengst van die panelen jarenlang aftrekken van haar energierekening - dacht ze. In de praktijk blijkt die stroom nu kostbaar.

5 oktober