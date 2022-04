Etten-Leurse wil Europa veroveren met was-hack: ‘We noemen de drogerballen ons kindje’

Samen met haar vriendin Kamilia Koutet startte Van der Meijs het bedrijfje Goodlifehacks. Dat verkoopt allerlei producten die het leven makkelijker maken, van huisdierhaarverwijderaars tot draadloze borstkolven voor jonge moeders.

Het bedrijf is gevestigd in Capelle aan den IJssel; zelf woont Van der Meijs inmiddels ook al een paar jaar niet meer in haar geboorteplaats. Maar het idee voor het populairste Goodlifehacks-product - de drogerbal - ontstond wel in Etten-Leur. In het huis van haar moeder.

Gestuiter en wrijving

Er zijn overigens meer bedrijven die kunststof of wollen ballen verkopen die je bij je was in de droger kunt doen. Een herbruikbaar alternatief voor wasverzachter: het gestuiter en de wrijving van de ballen in de trommel maakt de was zachter. En wollen exemplaren nemen ook nog vocht op zodat je was sneller droogt, stelt Van der Meijs. ,,Dat is al snel de moeite waard, met de huidige energieprijzen.”

Daar staat wel even een investering tegenover: een zakje met zes drogerballen staat in de webshop van Goodlifehacks voor ongeveer 30 euro. ,,Maar ze gaan na aankoop ongeveer duizend wasbeurten mee”, volgens Van der Meijs.

De Etten-Leurse besloot zelf werk te maken van drogerballen toen ze een tijdje op de hond van haar moeder paste. ,,We hadden toen volop tijd en rust en hebben dagen achter de laptop zulke ballen zitten researchen.” Ze zag in drogerballen een gat in de markt.

,,Het concept bestond al, maar we hebben er een andere flow aan gegeven. Onze ballen zijn wat groter, van wol van een speciaal ras Nieuw-Zeelandse schapen. En we hebben werk gemaakt van een mooi design voor het zakje waar ze in zitten.”

Het slaat aan: inmiddels komen er bestellingen binnen uit heel Europa, van Spanje en Frankrijk tot Nederland zelf. ,,We noemen de drogerballen zelf ons kindje. Daar gaat inmiddels de meeste aandacht naartoe.”