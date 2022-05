Eva wil in Etten-Leur regenboogpubliek ondersteunen: ‘Mensen hoeven zich niet te verstoppen’

Nog een paar weken slalommen langs de gaten in Et­ten-Leur­se wegen

ETTEN-LEUR - Automobilisten moeten op verschillende plekken in Etten-Leur om de gaten in het wegdek heen slalommen, ziet VVD-raadslid Frans Martens. ,,Bijvoorbeeld aan de Lage Vaartkant, Hoevenseweg en Schoonhout. Het levert gevaarlijke situaties op. Wanneer gaan we dat oplossen?”

26 april