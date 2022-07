Fietser raakt gewond bij botsing met auto in Etten-Leur

Boerenpro­test in Et­ten-Leur, gemeente­raad wijst landelijke politiek op ‘desastreu­ze gevolgen’

ETTEN-LEUR - Een aantal Etten-Leurse boeren heeft maandagavond zijn onvrede geuit over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Hoewel er in de verre omgeving geen Natura 2000 gebied te vinden is, moet ook hun stikstofuitstoot 47 procent minder.

11 juli