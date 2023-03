FIKS helpt weifelende jongeren met kiezen: ‘Ik wil zeker weer wel íets gaan doen!’

Dode man in Et­ten-Leur: politie houdt ernstig rekening met misdrijf

ETTEN-LEUR - De 48-jarige man die donderdag is aangehouden in Etten-Leur voor betrokkenheid bij het overlijden van een man, wordt begin volgende week voorgeleid voor de rechter-commissaris. De politie houdt ernstig rekening met een misdrijf. Zowel het slachtoffer als de verdachte verblijft in hetzelfde ggz-wooncomplex.