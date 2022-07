‘Foeilelijk Stationsplein’ straks een chic uithangbordje voor Etten-Leur

Stap zo vanaf je voordeur de Van Gog­h-rou­te in

ETTEN-LEUR/ZUNDERT - Fijn dat mensen de natuur in coronatijd hebben herontdekt. Minder fijn dat we massaal in het groen parkeren om er te gaan wandelen. Eigenlijk zou zo’n tocht pal voor je voordeur moeten beginnen. En dat gaat nu gebeuren.

5 juli