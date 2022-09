Fractievoorzitter Leefbaar Etten-Leur moet 20 oktober voorkomen voor uitlatingen op Facebook

Neeltje Heeren (45) is Meedenk­coach in Et­ten-Leur: ‘Mensen weten soms niet waar ze het moeten zoeken’

ETTEN-LEUR - Ze werkte in het ziekenhuis, bij de Arbodienst en in de wijkverpleging, maar ontdekte dat ze het begeleiden en adviseren van mensen veel leuker vond. Ze volgde dat gevoel en nu is ze Meedenkcoach in Etten-Leur.

6 september