Geen blauwe ogen en bloedneuzen bij boksles voor vijftigplussers in Etten-Leur: ‘Je leert jezelf beheersen’

Hospice Marianahof Et­ten-Leur bestaat tien jaar: ‘Er wordt hier gestorven, maar er wordt vooral geleefd’

ETTEN-LEUR - ,,Met Jan Niehof. Ik bel je, omdat ik je wilde vertellen dat ik verhuisd ben. Naar Marianahof. Ik ben uitbehandeld. Wil je voor mij een artikel schrijven over dit hospice? Want het is hier echt fantastisch.”

16 september