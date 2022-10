Geen onderwerp of Jan Niehof (1940-2022) had er wel een mening over

Voedsel­bank Et­ten-Leur in de knel door grotere aanvraag

ETTEN-LEUR - Het leven wordt in rap tempo duurder en ook bij de voedselbanken in de regio merken ze dat. Maar de gevolgen voor de instellingen in Moerdijk en Etten-Leur zijn heel anders. Waar Moerdijk ervan uitgaat de groeiende drukte goed aan te kunnen, zit Etten-Leur met de handen in het haar. Reden: de capaciteit van de locatie.

7 oktober