‘Gratis stroom’ uit zonnepark langs A58 blijkt behoorlijk aan de prijs

Gemeente Et­ten-Leur krijgt weer gelijk: uit huis gezette dealer kan best naar daklozenop­vang ’t IJ

ETTEN-LEUR – Opnieuw stelt een rechter de gemeente Etten-Leur in het gelijk in de zaak rond de uithuiszetting van dealer Ruud van N. De rechter ziet op grond van de stukken niet in waarom Van N. niet naar de daklozenopvang ’t IJ zou kunnen.

3 oktober