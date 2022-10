Halderbergse Cultuurprijs: Gastels Fanfare pakt de dubbel

Vele pareltjes

Tijdens de feestelijke avond in 't Veerhuis werd de spanning tot het laatste moment van 22.05 uur opgevoerd. Zo trad het Projectkoor Halderberge van Paul Buijs op en waren er filmpjes van de genomineerden. Commissievoorzitter Jac. Bastiaanse had het afgelopen jaar in de gemeente heel veel ‘pareltjes’ gezien, waarbij deze drie er dus duidelijk uit sprongen.

Over de latere winnaar: ,,Gastels Fanfare is een levendige vereniging met bruisende ideeën. Niet weg te denken in het dorp. Zo biedt het de jeugd op een speelse manier volop kansen in het probeerorkest om dan de volgende stappen te nemen naar leerlingen- en grootorkest. Voorstellingen als Amusant Gastels, Gastel & Friends, Maestro en de Lion King scoren hoog op gebied van kwaliteit, originaliteit en samenwerking.” Wethouder Joop Kouters die bij het slotmoment zowat de hele zaal in spanning kreeg, was vol lof voor de organisatie. ,,Yes, hij is binnen,” riep de opgetogen fanfare-voorzitter.