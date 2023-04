Het afval stapelt zich op bij supermarkten in Etten-Leur: ‘Het was een zooitje en dat is het nu nog’

Vierde divisie ‘Zware domper’ voor Unitas’30 na nederlaag bij AWC

Unitas’30 speelde tegen een ploeg die volgens trainer Juliën van Vugt niet beter is dan zijn team: ,,AWC heeft het in de eerste periode heel goed gedaan, maar daarna zijn ze ver weggezakt. Het is geen goede ploeg.” De 2-0 nederlaag bij AWC was niet nodig gezien de krachtsverhoudingen, maar er werden te veel kansen gemist.