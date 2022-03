Het kan weer! Na twee ‘solo-vierdaagses’ mag heel Etten-Leur in juni tegelijk aan de wandel

Met z'n allen tegelijk

Tenzij corona of de wereldpolitiek opnieuw onverwachte wendingen in petto hebben, kunnen Etten-Leurenaren van 13 tot en met 16 juni een avondvierdaagse lopen zoals ze die gewend zijn. Met z’n allen tegelijk, met een start en finish op het Achilles-terrein - behalve op de laatste dag, als het wandelevenement zich richting centrum begeeft.

In 2020 en 2021 bood de Koninklijke Wandel Bond Nederland een ‘home edition’ van de avondvierdaagse aan. Mensen konden toen individueel of met hun eigen gezin een bepaalde afstand lopen en die wandeling registreren met een speciale app. Wie zo aan kon tonen dat hij zijn kilometers netjes gemaakt had, kon alsnog een medaille krijgen. Nu alle seinen op groen staan voor een traditionele avondvierdaagse, met vaste routes en op vaste dagen, wordt die alternatieve editie niet meer aangeboden.

DJ-route

De organisatie in Etten-Leur hoopt hier op één van de wandelavonden een DJ-route te kunnen organiseren. ,,Op de 10 kilometer-afstand vragen we kinderen en jongvolwassenen die aan de route wonen om een DJ Booth op de oprit of in de garage te plaatsen en zo bij te dragen aan een muzikale route.” Mensen die hier ideeën voor hebben - of andere leuke suggesties - kunnen zich bij de organisatie melden via projecten@arvachilles.nl.