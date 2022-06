Hier en daar ontstaat een wachtlijst - maar de meeste gemeenten zijn het personeelstekort nog de baas

Roosenda­ler mishandel­de Et­ten-Leur­se kapper bij het innen van 30.000 euro schuld: twee jaar cel geëist

BREDA – Voor een afpersing in een kapperszaak in Etten-Leur is twee jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Roosendaal. De man, lid van motorclub Kings Syndicate, zou met geweld 30.000 euro hebben geëist van de man.

23 mei