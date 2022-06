‘Historisch dieptepunt’: uilenwerkgroep treft maar mondjesmaat jonge kerkuilen aan bij Etten-Leur

De uilenwerkgroep van IVN Dintel- en Marklanden beheert ongeveer 120 nestkasten in het buitengebied bij Etten-Leur, Zevenbergen en Halderberge. In de herfst maakt de werkgroep als die kasten klaar voor eventuele bewoners; in het voorjaar kijkt ze of de kasten bezet zijn en of er jongen zijn geboren. In juni is weer zo’n telling gehouden. En Paul Mennema van de werkgroep wordt niet vrolijk van de resultaten.

Vooral het aantal jonge kerkuilen valt vies tegen. Mennema spreekt zelfs van een 'historisch dieptepunt'. ,,We troffen dit jaar 13 jongen aan; gemiddeld zijn dat er 21.” Van de 34 gecontroleerde kerkuilenkasten was maar 28 procent bezet, terwijl dat de afgelopen jaren gemiddeld 41 procent was.

Vrijwilligers van de uilenwerkgroep bij IVN Dintel- en Marklanden tonen jonge steenuilen in het buitengebied bij Etten-Leur. © Nicole Froeling-Andries

De steenuilen doen het iets beter, al zag de werkgroep ook bij die soort wat minder bezette kasten en jongen dan de afgelopen jaren. Van de 87 gecontroleerde steenuilenkasten was 29 procent bezet (gemiddeld 33 procent). Ook het aantal jongen lag met 34 wat lager dan het gemiddelde over 2015-2022 (36). Vorig jaar telde de werkgroep juist een recordaantal jonge steenuilen: toen zaten er ruim 50 in de nestkasten.

Quote Als er in maart en april niet genoeg eten is, slaan kerkuilen het broeden een jaartje over. Ja, ze doen aan gezinsplan­ning Paul Mennema, Uilenwerkgroep IVN Dintel- en Marklanden

Mennema hoorde dat collega’s bij andere uilenwerkgroepen hetzelfde beeld zien. Mogelijk speelde het wisselvallige weer de kerkuilen parten, oppert hij. ,,Kerkuilen zijn bijna helemaal afhankelijk van muizen. Daar is de natte februari niet goed voor geweest. Veel holletjes zijn toen volgelopen met water. Door de droogte in maart konden muizen zich daar moeizaam van herstellen, de grond was te droog en hard om nieuwe gangenstelsels aan te leggen.”

,,Met name in maart en april zijn uilen erg gevoelig voor het voedselaanbod. Dan moeten ze ‘in de stemming komen’ om te broeden; als er weinig voedsel is lukt dat niet goed. Ze besluiten dan om maar een jaartje over te slaan, of om de nestjes klein te houden. Ja, ze doen aan gezinsplanning.”

Lekker ruig

Zowel steenuilen als kerkuilen leven het liefst in het buitengebied, waar ze ruimte hebben om te jagen op hun lievelingskostje: muis. Wie in het buitengebied woont kan de uilen daarbij helpen. ,,Vooral door te zorgen dat de voedselvoorziening op peil blijft, dus: zorgen voor schuilplekjes voor muizen.”

Dat kan bijvoorbeeld door hagen aan te planten met kleine boompjes en struiken, of door de begroeiing aan de randen van akkers, sloten en tuinen lekker ruig te laten.

Een jonge kerkuil. © Nicole Froeling-Andries