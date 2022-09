Honderd pakjes per dag bij het oppikpunt, de gemeente wil er echter van af: ‘Te druk en busjes rijden te hard’

Update Mannen uit Et­ten-Leur en Zundert vernielen akker van boer met crossmoto­ren, voertuigen afgepakt

ETTEN-LEUR/ZUNDERT - De politie heeft woensdag twee crossmotoren in beslag genomen omdat de bestuurders dagenlang over akkers en door bossen in het buitengebied van Etten-Leur hebben gereden. Eén akker raakte daarbij zo zwaar beschadigd dat de boer aangifte heeft gedaan van vernieling.

11 augustus