Honderden bij afscheid burgemeester Miranda de Vries van Etten-Leur

VIER VRAGEN Wat betaal jij in 2023 aan water­schaps­be­las­ting? En waarom is dat meer dan vorig jaar?

BREDA - Waterschap Brabantse Delta hakte woensdag knopen door over de waterschapsbelasting voor 2023. Dat die hoger uit zou vallen, was al bekend. Maar hoeveel gaan we precies betalen? En waarom?

24 november