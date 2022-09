Hoogbouw op Wipakker? Onderzoek het in elk geval!

Iedereen mag meedoen bij Amica, het nieuwe koor in Et­ten-Leur: ‘Zingen maakt blij’

ETTEN-LEUR - Bij Amica weten ze het zeker: iedereen kan zingen. Iedereen is dan ook in september welkom bij de nieuwe zangvereniging in Etten-Leur: ,,We hebben géén drempels en géén toelatingseisen.”

16 augustus