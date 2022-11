Huisvesting arbeidsmigranten blijft hoofdpijndossier: ‘Gemeenten gingen voor het snelle geld’

Man (21) aangehou­den met 18 zakjes hennep en honderden euro’s op zak in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Een 21-jarige man is donderdagmiddag aangehouden in Etten-Leur omdat hij achttien zakjes met hennep en enkele honderden euro’s cash bij zich had. De man werd door de politie gecontroleerd in het Oderkerkpark.

28 oktober