Huurders willen sneller betere isolatie: ‘Huis waaruit aan alle kanten warmte weglekt, is huis met gebrek’

Exalto is secretaris van de HuurdersBelangenVereniging (HBV) in Etten-Leur, die opkomt voor de belangen van Alwel-huurders in die gemeente. Samen met Alwel werkt de HBV aan projecten die het leven van huurders makkelijker moeten maken. En daarvoor is nu vooral één ding nodig: serieuze aandacht voor verduurzaming.