Íedereen moet in Etten-Leur het water in kunnen, ook met een beperking

INTERVIEW Islam maakte ander mens van jongeren­wer­ker Maurice de Wit: ‘Die vaste regels zouden heel goed zijn voor jongeren’

ETTEN-LEUR - Hij spreekt de taal van de Etten-Leurse jongeren met wie hij werkt, Maurice de Wit, maar: ‘geboren in Nederland’. In Cuijk om precies te zijn. Serieuze blik, zachtaardige ogen. De lach breekt pas door als hij over zijn bekering tot de islam spreekt.

19 juli