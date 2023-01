In je Uppie, ouderen praten samen over thema's

Liefde

De themagesprekken worden gehouden in wijkgebouw De Gong aan de Trompetlaan. De bijeenkomsten starten om 14.00 uur en duren tot ongeveer 15.30 uur. Maandag 16 januari is het thema ‘Herdenken’, 30 januari gaat het over ‘Veerkracht’, donderdag 16 februari staat het thema ‘Liefde’ centraal en op donderdag 2 maart is het ‘Familie’. Inloop vanaf 13.45 uur.

Ouder worden

De gespreksmethodiek ‘In je Uppie’ van UP! is een onderdeel van het programma Een tegen Eenzaamheid. UP! is een landelijke beweging die zowel live als onlineprogramma’s maakt rondom ouder worden en zingeving om eenzaamheid bij ouderen (65+) te voorkomen of te doorbreken. Surplus past deze gespreksmethodiek toe in Etten-Leur, Breda, Halderberge en Moerdijk.