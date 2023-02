Initiatiefnemers hulpacties Oekraïne helpen nog steeds: ‘Nu sturen we eindeloos veel sokken naar het front’

Aanvoerder Philippart wil én moet doorpakken met JEKA: ‘Keer stunten is leuk, maar punten zijn keihard nodig’

Het meubilair van JEKA. Aanvoerder Jules Philippart (29) is niet meer weg te denken uit het eerste van de Bredase stadsclub. Coachen, aansturen, jonge spelers wegwijs maken; hij doet het vol passie en plezier. ,,Ik voel me goed in deze rol en vind het fantastisch om te doen.” Al zat er een nieuwe bekerronde voor JEKA niet in. Derdeklasser Vlissingen won met 1-3.