Jan (82) was mantelzorger voor zijn vrouw: ‘Luister naar mantelzorgers, vraag wat ze nodig hebben’

Handteke­nin­gen­ac­tie tegen bomenkap Et­ten-Leur: ‘Waarom kappen als ze niet ziek of gevaarlijk zijn?

ETTEN-LEUR - Een aantal bewoners van de Doornikstraat is fel gekant tegen de kap van bomen in hun straat, de Baai en de Henegouwenlaan. Op 14 maart gaan alle berken neer. Alfons van Brekel is een van de bezwaarmakers. Hij hoopt de kap nog tegen de kunnen houden.

9 maart