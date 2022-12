Johan (58) uit Etten-Leur dreigde niet meer aan de slag te kunnen, maar weigerde bij de pakken neer te zitten

Het wordt ook in Et­ten-Leur ‘kneiter­moei­lijk’ om alle woonambi­ties waar te maken

ETTEN-LEUR - ,,Als je geen ambities hebt, kom je er zeker niet. Maar laten we eerlijk zijn: het wordt kneitermoeilijk.” Zegt de Etten-Leurse wethouder Jean-Pierre Schouw over de ‘Woondeal’, een set afspraken over woningbouw voor de periode tot 2030.

