Jongeren grijpen kans om Etten-Leur aantrekkelijker te maken: ‘Ik zie passie in die vlam’

Geen geld voor tampons of maandver­band: MUP’s moeten nood voor (jonge) vrouwen verlichten

ETTEN-LEUR - Menstruatieproducten Uitgifte Punt. Daar staan de letters MUP voor. Bedoeld voor (jonge) vrouwen die zo weinig geld hebben, dat ze geen maandverband of tampons kunnen betalen. Wie in Etten-Leur heeft ruimte om zo’n MUP (een gevuld kastje) in de voortuin te zetten?

22 maart