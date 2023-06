Joyce (22) ging naar de VS als toptennisster en kwam terug als voetballer: ‘Een topclub in het buitenland, dat is de droom’

Sfeer grimmig aan het eind Leurse Havenfees­ten: ‘Verstandig gekozen voor ieders veiligheid’

ETTEN-LEUR - De sfeer werd grimmig in de tent. ,,Goed dat politie en organisatie voortijdig besloten het feest te beëindigen. Ik had het gevoel dat het anders uit de hand was gelopen.”