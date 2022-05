Just Dance Outdoor in Brabantpark in juni: ‘De kaartverkoop gaat lekker’

ETTEN-LEUR - Just Dance Outdoor kan dit jaar weer vol gas geven. In het Brabantpark wordt op 18 juni een muzikaal feestje gebouwd ‘met voor ieder wat wils’.

,,Blij dat ’t weer kan”, zegt medeorganisator Joep van Oosterhout. ,,We hebben alles kunnen regelen en dat was best lastig want we konden moeilijk aan mensen komen om te helpen. Gelukkig hebben we ons vaste team nog.”

Volgens Van Oosterhout ziet het er rooskleurig uit. ,,De verkoop gaat lekker. Maar we zijn nog niet helemaal uitverkocht. We gaan de boel wat ruimer opzetten met een groter podium van 45 meter breed.” Op het populaire festival komen volgens Van Oosterhout voornamelijk 35-plussers. ,,Dat is de doelgroep die wil stappen, maar er komen festivalliefhebbers van 18 tot 65 jaar.”

De organisatoren hebben ook alle artiesten die geboekt waren voor 2020, toen wegens corona de boel moest worden afgeblazen, mee kunnen nemen. ,,Van Snollebollekes, tot Vengaboys tot Belle Pérez. Alleen Captain Jack kon helaas niet, daarvoor in de plaats komen 2 Brothers on the 4th Floor. We hebben een brede programmering, er is voor iedereen wel wat.”

Silent disco

,,En mocht het je even teveel worden dan kun je je terugtrekken in de silent disco voor andere muziek in je eigen wereldje.” Die Silent Disco is een apart overdekt gedeelte op het terrein, compleet met barretje, dj en koptelefoons.

Op het terrein is bij de Foodgroup van alles te halen voor de inwendige mens en staan er picknick banken klaar om even uit te puffen. Tickets zijn te bestellen via justdanceoutdoor.nl.