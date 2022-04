Komt er een tweede gokhal In Etten-Leur? ‘Een extra casino is altijd een risico’, zegt deskundige

,,Als je ons vraagt of er ergens een speelhal bij moet komen, dan is het vanuit het perspectief van gezondheidsbescherming de veiligste keuze om het niet te doen. Want als je het aanbod vergroot van plekken waar je kunt gokken, neem je een risico met de volksgezondheid.” Aan het woord is Tony van Rooij. Hij is onderzoeker en projectleider ‘Gamen, Gokken en Digitale Balans’ bij het Trimbos Instituut.