Kunstenares Suze Robertson treedt uit de schaduw van Van Gogh: ‘Ze was een grootheid’

Geen nachtronde meer nodig in verpleeg­huis: de sensor waakt over de bewoners

ETTEN-LEUR - Robots, chips en sensoren vinden hun plek in de overbelaste ouderenzorg. Bij Avoord haalt zulke technologie druk van de ketel. Al is het soms wennen. ,,Eén cliënt kreeg de zenuwen van ons zorgrobotje. Die had ’m in de kast verstopt.”

28 september