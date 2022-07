Leon is al bijna veertig jaar de lage bas bij het koor: ‘De eerste week in Etten-Leur zakte ik door de kerkbank’

onderscheidenLeon Segers was oprichter en voorzitter van toneelvereniging Kunst na Arbeid. Daarnaast is hij onder meer betrokken bij wandelactiviteiten van de KBO. Hij maakte verder onder meer deel uit van de Raad van Elf van Leurse Leut en was secretaris van muziekvereniging De Moeierboomkes.

Hij is nog altijd actief binnen de Mariaparochie en is mantelzorger voor mensen in zijn directe omgeving. Leon Segers houdt van muziek, toneel en organiseren. Of het nu voor kerk en koor is, of voor zijn plaatsgenoten. Een mis en carnaval gaan wat hem betreft hand in hand.

Bent u ’n Etten-Leurenaar?

,,Nee ik ben een Bossche Bol”, zegt Segers (78) die over een gezonde dosis humor beschikt. ,,We verhuisden toen ik 3 maanden oud was naar Bergen op Zoom omdat alles plat gebombardeerd was. Mijn ouders hadden niets meer behalve mij, in een kistje van de veiling. Ik ben werktuigbouwkunde gaan studeren en in 1967 getrouwd met Ria. In Bergen op Zoom kon ik geen werk krijgen maar in Etten-Leur wel. Toen zijn we verhuisd.”

Wanneer bent u begonnen met vrijwilligerswerk?

,,De eerste week toen ik in Etten-Leur woonde ben ik door de kerkbank gezakt in de Petruskerk. Toen ben ik naar de pastoor gestapt en heb gevraagd of ik acoliet kon worden, want ik ben vanaf mijn zesde in Bergen op Zoom misdienaar geweest. Ik kon meteen beginnen.”

,,Voorlezen in de kerk vond ik leuk, zo werd ik ook lector. Toen vroeg de pastoor of ik lid wilde worden van ’t koor en dat wilde ik wel. Ik zing nu bijna veertig jaar als ‘lage bas’ bij het Petruskoor en zorg als coördinator voor de muziek. Daarnaast ben ik penningmeester.”

Is er buiten de kerk nog veel gebeurd?

,,We woonden met drie gezinnen uit Bergen op Zoom in de Pomeranusstraat in Leur en werden echt als ‘import’ beschouwd. Ik had ervaring met het bouwen van carnavalswagens en met de drie mannen uit de straat en mijn twee broers hebben we een wagen gebouwd en deden mee met de optocht in Leur.”

,,We wonnen meteen de eerste prijs en dat vonden ze op de Leur niet leuk. Het jaar daarna ben ik lid geworden van kv Leurse Leut en de Raad van Elf en heb ik de eerste prinsenwagen meegebouwd.”

Wat hebben we nog meer?

,,De schoenmaker van Leur, we noemden hem Jos ‘de koster’, stelde voor om een toneelvereniging op te richten. Hij wist van mijn lezingen dat ik een goede stem had en graag dingen organiseerde. Dus toen hebben we Kunst na Arbeid opgericht. Ik werd voorzitter en Jos ‘de koster’ was de regisseur.”

,,We speelden alleen maar blijspelen, mensen moesten een avondje kunnen lachen. Dat was nog in het oude Turfschip, dat toen twee keer is afgebrand. We waren al onze spullen kwijt. Ik ben mantelzorger geweest en was secretaris van muziekvereniging de Moeierboomkes.”

Waar houdt u zich nu mee bezig?

,,Natuurlijk nog het Petruskoor. Ik verzorg de bladmuziek, regel de organist en zangers en ik coördineer de wandelingen van KBO Etten op maandagmiddag. Dan loop ik zelf ook mee.”