Leur kleurt voor het eerst in drie jaar weer ouderwets oranje op Koningsdag

Man gedraagt zich agressief en verzet zich tegen aanhouding in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Een 47-jarige man uit Baarle-Nassau is vrijdagavond aangehouden in Etten-Leur voor openbare dronkenschap en verzet bij een aanhouding. De politie meldt dat de man onder invloed van alcohol zou zijn en in een wagen weg wilde rijden.

12 maart