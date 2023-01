Man uit Etten-Leur zou meer dan 100 meisjes hebben afgeperst met naaktbeelden: ‘Levens van slachtoffers tot een hel gemaakt’

‘Doe mij maar een Miran­daatje’, dit zijn de wensen van Et­ten-Leurenaren voor hun nieuwe burgemees­ter

ETTEN-LEUR - Wat voor burgemeester wil Etten-Leur? Iemand die sociaal, betrokken, zichtbaar is en tussen de bewoners staat? Of een persoon die daadkrachtig is, Etten-Leur beter op de kaart zet in de regio en de samenwerking in West-Brabant opzoekt? Of liever toch een ‘Mirandaatje’?

