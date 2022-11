Mariëtte Koolen is mantelzorgconsulente in Etten-Leur: ‘Hou vooral goede relatie met de buurvrouw’

Groen licht voor nieuwbouw Markt en Dreef Et­ten-Leur, onzeker­heid over verhuizing wijkgebouw blijft

ETTEN-LEUR - De bouw van appartementen achter de Markt en Dreef in Etten-Leur heeft groen licht gekregen van de gemeenteraad. Of wijkgebouw Den Drempel ook naar die locatie in de ‘plint’ van de nieuwbouw verhuist, is nog onzeker.

2 november