Mark Verheijen (VVD) neemt tijdelijk waar als burgemeester in Etten-Leur

‘Vorstelijk Vermaak’ zorgde voor de beste Et­ten-Leur­se Carnavals­kra­ker, al was de competitie stevig

De 49ste editie van de Etten-Leurse Ziengaovut was dit jaar weer zoals het hoort. Live in café-zaal Marktzicht voor een publiek dat er duidelijk zin in had. De strijd om de titel Beste Etten-Leurse Carnavalskraker barstte los met een optreden van ‘Vorstelijk Vermaak’.

20 november