Maryam Bashari Rad: ‘Door mijn schilderijen kreeg ik het gevoel terug dat ik waardevol was’

Boze boeren uit West-Bra­bant proteste­ren in Den Haag: ‘Haagse stront steelt boer z’n grond’

HOEVEN/ETTEN-LEUR/MADE - Ze zijn inmiddels met een man of zeventig, zegt Frank Wijnen uit Hoeven. De meesten afkomstig uit West-Brabant. En ze zijn in Den Haag om te protesteren tegen de huidige regering. ,,Want die maakt alles kapot. Niet alleen voor ons, maar ook voor de burgers.”