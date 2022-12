Max Mini geeft dit jaar vier kerstconcerten in Etten en Leur: twee zijn er al uitverkocht

ETTEN-LEUR - De adventstijd is aangebroken en dat betekent kerstconcerten. Theatergroep Max Mini geeft er dit jaar zelfs vier, waarvan er al twee zijn uitverkocht. Snel reserveren is dus geboden.

Voor de vierde keer zal theatergroep Max Mini in een avondvullend programma kerstliederen ten gehore brengen. ,,Eerder gaven we per jaar twee concerten, een in het Trouwkerkje op de Leur en een in de Lambertuskerk in Etten”, vertelt bestuurslid en productieleider Wouter Joosen.

Elk jaar drukker

,,We doen dat sinds 2017. Maar het werd elk jaar een beetje drukker, vandaar dat we hebben besloten dit jaar vier keer op te treden. In het Trouwkerkje aan het Van Bergenplein en in de Van Gogh Kerk op het Raadhuisplein.”

Quote De uitstra­ling die we proberen te bereiken is ‘casual chic’ met een gezellig ‘bij het haardvuur’-sfeer­tje Wouter Joosen

In januari werd al begonnen met het samenstellen van het programma en in de zomer startten rond de twintig zangers van de theatergroep met repeteren. Thema dit jaar is ‘Warmte’. De avond wordt gevuld met kersliedjes variërend van klassiekers tot musical en jazzy en bij dat ‘avondje uit’ horen volgens Joosen ook hapjes en drankjes. ,,We zorgen voor worstenbrood, glühwein en warme chocolademelk.”

Casual chic

Tijdens het concert wordt er a capella gezongen, worden er liedjes ten gehore gebracht met pianobegeleiding door Joep Gobbens en met orkestbanden. ,,De uitstraling die we proberen te bereiken is ‘casual chic’ met een gezellig ‘bij het haardvuur’-sfeertje”, zegt Joosen. ,,En we zijn heel blij dat ’t weer kan na twee jaar overgeslagen te hebben.”

Op 15 en 17 december vindt de voorstelling plaats in het Trouwkerkje en op 22 en 23 december in de Van Gogh Kerk. De deuren gaan om half acht ’s avonds open waarna het concert om acht uur van start gaat tot ongeveer half elf. Kaarten voor de voorstelling kosten 15 euro en zijn te bestellen via de website maxmini.nl. De concerten van 17 en 23 december zijn al uitverkocht.

Volledig scherm Max Mini is druk bezig met de repetities van de kerstconcerten. © Pix4Profs/ Ramon Mangold