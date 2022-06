Mee met de uilenwerkgroep in West-Brabant: ‘Uilen maken geen nest, die maken een rommeltje’

Uilen maken geen nest, die maken een rommeltje. Ze voeden hun jongen rustig op tussen de drek, braakballen en andere troep. Troep die later liefdevol wordt opgeruimd door vrijwilligers van de uilenwerkgroep. In oktober maken zij ‘hun’ nestkasten schoon; deze week bezoeken ze alle 120 kasten om te zien of er jonge steenuilen of kerkuilen in zitten.