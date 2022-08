Meedenkcoaches Etten-Leur: ‘Grootste problemen nu zijn huisvesting en geld’

Inwoners van de gemeente Etten-Leur van 18 jaar en ouder kunnen een beroep doen op twee onafhankelijke Meedenkcoaches, Mirthe Verstijlen en Neeltje Heeren. Ze zijn er voor alle vragen op het gebied van zorg en welzijn.

,,Momenteel zijn er veel vragen over huisvesting en financiën”, zegt Mirthe Verstijlen, die sinds maart een nieuwe 'meedenkcollega’ heeft: Neeltje Heeren.

Hoge rekeningen

,,We zien dat veel meer mensen problemen hebben om het hoofd boven water te houden. Dit komt onder andere door de hoge energie- en benzineprijzen en de hoge inflatie. We krijgen ook vragen over de energietoeslag en het aanvragen van uitkeringen", zegt Verstijlen.

Meer mensen maken ook gebruik van de Voedselbank en zijn op zoek naar financiële ondersteuning.

Heeren: ,,Ook het woningtekort is een groot probleem. Wekelijks krijgen wij vragen van mensen die op zoek zijn naar een huis. Met name jonge mensen en mensen die gaan scheiden hebben moeite met het vinden van een betaalbare woning. De hulpvragen spelen zich op meerdere levensgebieden af, waardoor het niet altijd helder voor iemand is waar hij met zijn of haar vragen terecht kan.”

Tips

Daar kan de Meedenkcoach een rol spelen. ,,Doordat wij veel contacten hebben met diverse netwerkpartners kunnen wij gericht meedenken, doorverwijzen en tips geven.”

De afgelopen tijd hebben de Meedenkcoaches twee keer geflyerd op de weekmarkt, waar ze in contact kwamen met inwoners. Heeren: ,,We hebben er diverse gesprekken gevoerd en we kregen ook nieuwe vragen om hulp. Zo kwamen we een oud cliënt tegen, die inmiddels is gestart als vrijwilliger bij Geld en Recht van Surplus.”

Op 14 september staan de coaches weer op de weekmarkt.

Quote Er zijn veel initiatie­ven in Et­ten-Leur waar mensen anderen helpen, zoals Present in Vriend­schap en Automaatje Mirthe Verstijlen, Meedenkcoach Etten-Leur

Verstijlen wijst op de vele professionele maar ook particuliere initiatieven in Etten-Leur, waarbij mensen andere inwoners van de gemeente helpen, zoals Automaatje en Present in Vriendschap. ,,We werken veel met onze netwerkpartners samen om de inwoners van Etten-Leur zo goed mogelijk te helpen. We zijn druk doende met het verbeteren van onze bereikbaarheid. Zo gaan we langs bij buurthuizen en openbare gebouwen, maar zijn we ook bezig met een Facebookpagina en Instagramaccount, om vooral ook de jongeren te bereiken.”

De Meedenkcoaches zijn bereikbaar op 076 - 504 77 44 of per mail: info@meedenkcoachettenleur.nl. Of vul het contactformulier in op de site meedenkcoach.nl.