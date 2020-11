Meerdere coronaposters in Etten-Leur beklad met antisemitische symbolen

Het bos in gestuurd en toch zen zijn, dankzij loopcoach: ‘Wandelen werkt, ook tegen werkstress’

10 november Nee, nuchtere boerendochter Ingrid Romme knuffelt niet met bomen en als ze door het bos loopt is ze ook niet bovengemiddeld geïnteresseerd in paddo's of bewustzijnsveranderende truffels. Maar ze is wel ‘mindful walk instructeur’. Dat klinkt misschien zweverig, maar is het volgens haar niet.