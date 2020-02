Met z'n tweeën 22 worden op 2-2-2020 (en anderen met een zwak voor twee)

video Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste koe van heel West-Bra­bant?

31 januari ETTEN-LEUR - Strakke benen, een uier die goed in balans is en een goede algemene uitstraling; dat is wat er nodig is om een prijs te winnen bij de Wintershow West-Brabant. Zo'n 70 koeien werden vrijdag beoordeeld op hun schoonheid bij stal 't Sander in Etten-Leur. ,,Het is eigenlijk een missverkiezing voor koeien", vertelt organisator Vincent van Dongen.