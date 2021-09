Moeder verdacht van vergiftigen 11-jarige zoon

Het jochie werd al in februari vorig jaar opgenomen in het ziekenhuis in Rotterdam. Daar overleed het korte tijd later. Na sectie op het lichaam van de knul bleek er sprake te zijn van een mogelijke overdosis van onder meer morfine en oxycodon. In juni van dit jaar werd zijn moeder aangehouden. De zaak was niet eerder naar buiten gebracht. Dat doet het Openbaar Ministerie vaker bij heel schokkende zaken met kwetsbare slachtoffers.