Mogelijke drugsdealer verraadt zichzelf met ‘opvallend rijgedrag’ in Etten-Leur, man opgepakt

Constantia Et­ten-Leur begint aan funky feestjaar rond 140-jarig bestaan

ETTEN-LEUR - Hoe leg je aan een niet-muzikant uit hoe het voelt om in een orkest te spelen? ,,Het is net dansen. Of mediteren. Je verdwijnt in het moment; er is geen ruimte in je hoofd voor andere dingen. Je focus ligt voor 100 procent op de muziek.” Onbetaalbaar, vindt klarinettist Iwan Heeffer.

30 juni