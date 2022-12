Motie extra budget voor energieregeling minima Etten-Leur haalt het niet

Nominaties Sportgala Et­ten-Leur: Lindsay van Zundert sportvrouw van het jaar 2022?

ETTEN-LEUR - De internationaal bekende kunstschaatsster Lindsay van Zundert is een van de genomineerden voor de prijs sportvrouw van het jaar 2022 in Etten-Leur. De jury van het Evenwicht Sportgala Etten-Leur heeft de genomineerden in de diverse categorieën deze week bekendgemaakt.

15 december