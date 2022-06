Motorclublid krijgt jaar cel voor gewelddadige ‘incasso’: ‘Onaanvaardbaar’

Dat dat gebeurde terwijl er klanten in de kapsalon zaten, rekent de rechtbank in Breda de man extra zwaar aan: ,,Een dergelijke incassomethode is onaanvaardbaar en leidt in de samenleving tot angst en onrust.’’

De mensen in de kapsalon schrokken er ook van, op 22 november 2019. Een dag eerder waren de mannen ook al bij de kapper op bezoek geweest. Toen was te kennen gegeven dat hij de verschuldigde 30.000 euro uiterlijk de 22ste moest betalen. Die dag kwam de 34-jariger Roosendaler samen met nog een lid, gehuld in hesjes van de club, de kapsalon binnen. Daar ontstond ruzie en een handgemeen. Het geld was er niet.

Een jaar minder dan geëist

De officier van justitie had twee jaar cel geëist. Dat sluit aan bij een overval op een winkel. ,,Die vergelijking gaat in dit geval niet helemaal op, omdat het hier zou gaan om een incasso van een openstaande schuld’’, aldus de rechtbank. Ook omdat het al langer geleden is en omdat het innen van het geld niet is gelukt, legde de rechtbank een jaar minder cel op.