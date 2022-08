Motorrijder remt, valt en raakt gewond in Etten-Leur

Nieuw onderzoek naar woonbehoef­ten in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Hoeveel woningen heeft Etten-Leur de komende jaren nodig? En in wat voor huizen willen mensen daar eigenlijk wonen? Dat wordt de komende maanden onderzocht in een woonbehoeftenonderzoek, dat in het najaar wordt afgerond.

6 augustus